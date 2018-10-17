Звонарёва — о продолжении карьеры: сыграю один-два турнира, дальше приму решение

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва, обыгравшая во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:2, оценила условия на этих соревнованиях и рассказала о важности системы «хоук-ай».



«Покрытие отличается от того, что было раньше. Кажется, раньше оно было помедленнее, с более высоким отскоком. Сейчас оно другое, но на всех турнирах покрытия разные, мячи разные, ко всему нужно приспосабливаться. В целом мне очень нравятся условия.

Конечно, играть на центральных кортах приятнее, потому что есть та же «челлендж-система». Конечно, она важна для игроков, но она также дисциплинирует судей. Создаётся впечатление, что иногда судьи могут позволить себе немного расслабиться и не всегда следить за каждым мячом. «Хоук-ай» дисциплинирует всех. Сегодня я им воспользовалась, потому что была уверена, что мяч попал в аут. Здорово, что этим можно пользоваться», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Вера также рассказала о своих амбициях в туре.

«Я далеко не заглядываю. Стараюсь думать о том, чтобы набрать форму. Я всё равно считаю, что ещё далека от своей идеальной формы. Когда я начинала играть в прошлом году, я делала это для себя. Я тренировалась два-три раза в неделю, в своё удовольствие, и даже не думала, что ещё буду играть профессионально. Но процесс затянулся, и я стала выступать. Постепенно я поняла, что могу ещё играть на высоком уровне, но для этого мне нужно начать тренироваться в полную силу и заниматься физикой. Когда я начала играть, у меня было много травм. Я сделала перерыв и начала заниматься физической подготовкой. Я далека от идеальной формы, но мне опять нужно будет сделать паузу, если я хочу выступать в следующем году. Нужно будет уделить два месяца физической подготовке, чтобы не было травм. Когда играешь много матчей, они начинают появляться. Всё-таки мне уже не 18 лет.

В этом году я ещё планирую сыграть один-два турнира, дальше приму решение. На мне большая ответственность, я теперь мама. Мне нужно принимать решение совместно с семьёй. Это будет сделано позже. Со мной здесь французский тренер. Он начал мне помогать с US Open. Я поняла, что, если хочу прогрессировать, мне нужно найти хорошего, опытного тренера», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Вера поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

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