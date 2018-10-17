Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Звонарёва — о продолжении карьеры: сыграю один-два турнира, дальше приму решение

Звонарёва — о продолжении карьеры: сыграю один-два турнира, дальше приму решение
Теннис / Кубок Кремля

Двукратная финалистка соревнований серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва, обыгравшая во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» чешку Каролину Плишкову со счётом 6:1, 6:2, оценила условия на этих соревнованиях и рассказала о важности системы «хоук-ай».

«Покрытие отличается от того, что было раньше. Кажется, раньше оно было помедленнее, с более высоким отскоком. Сейчас оно другое, но на всех турнирах покрытия разные, мячи разные, ко всему нужно приспосабливаться. В целом мне очень нравятся условия.

Конечно, играть на центральных кортах приятнее, потому что есть та же «челлендж-система». Конечно, она важна для игроков, но она также дисциплинирует судей. Создаётся впечатление, что иногда судьи могут позволить себе немного расслабиться и не всегда следить за каждым мячом. «Хоук-ай» дисциплинирует всех. Сегодня я им воспользовалась, потому что была уверена, что мяч попал в аут. Здорово, что этим можно пользоваться», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Вера также рассказала о своих амбициях в туре.

«Я далеко не заглядываю. Стараюсь думать о том, чтобы набрать форму. Я всё равно считаю, что ещё далека от своей идеальной формы. Когда я начинала играть в прошлом году, я делала это для себя. Я тренировалась два-три раза в неделю, в своё удовольствие, и даже не думала, что ещё буду играть профессионально. Но процесс затянулся, и я стала выступать. Постепенно я поняла, что могу ещё играть на высоком уровне, но для этого мне нужно начать тренироваться в полную силу и заниматься физикой. Когда я начала играть, у меня было много травм. Я сделала перерыв и начала заниматься физической подготовкой. Я далека от идеальной формы, но мне опять нужно будет сделать паузу, если я хочу выступать в следующем году. Нужно будет уделить два месяца физической подготовке, чтобы не было травм. Когда играешь много матчей, они начинают появляться. Всё-таки мне уже не 18 лет.

В этом году я ещё планирую сыграть один-два турнира, дальше приму решение. На мне большая ответственность, я теперь мама. Мне нужно принимать решение совместно с семьёй. Это будет сделано позже. Со мной здесь французский тренер. Он начал мне помогать с US Open. Я поняла, что, если хочу прогрессировать, мне нужно найти хорошего, опытного тренера», — передаёт слова Звонарёвой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Вера поспорит с Анастасией Севастовой из Латвии.

Звонарёва разгромила Кар. Плишкову во втором круге Кубка Кремля
Звонарёва — о победе над Плишковой: я просто воспользовалась малейшими шансами
Павлюченкова готова дать бой первой ракетке мира
Симона Халеп возглавила сетку на «ВТБ Кубок Кремля», но жалуется на больную спину.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент