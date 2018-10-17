Карловский и Медведев не пробились в ½ финала Кубка Кремля в парном разряде

Российские теннисисты Евгений Карловский и Даниил Медведев не смогли пробиться в полуфинал ВТБ Кубка Кремля в парном разряде. Россияне в двух сетах уступили американцам Остину Крайчеку и Радживу Раму – 3:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 50 минут. Карловский и Медведев сделали 4 эйса, допустили 3 двойные ошибки и не реализовали ни одного брейк-пойнта. Их соперники 2 раза подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 3 брейка.

Соперниками американских теннисистов по полуфиналу турнира станут победители матча Мьес (Германия)/Подлипник-Кастильо (Чили) – Хачанов (Россия)/Рублёв (Россия).

Призовой фонд мужского Кубка Кремля превышает $ 800 тыс. Соревнования будут проводиться до 21 октября.