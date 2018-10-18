Сок стал четвертьфиналистом турнира в Стокгольме

Американец Джек Сок не без труда пробился в четвертьфинал турнира в Стокгольме. 18-я ракетка мира Сок в трёх сетах нанёс поражение шведу Элиасу Имеру, получившему «уайлд-кард» от организаторов. Матч завершился со счётом 7:5, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа и 24 минуты. Сок сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий лишь 135-ю позицию в рейтинге ATP, 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

Соперник Сока по четвертьфиналу ещё неизвестен. На этой стадии турнира американец сыграет с победителем матча Эрнест Гулбис (Латвия) – Денис Шаповалов (Канада).

Призовой фонд турнира в Стокгольме превышает € 600 тыс.