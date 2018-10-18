31 эйс помог Иснеру победить Клана и выйти в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Американский теннисист Джон Иснер (1) с трудом обыграл своего соотечественника Брэдли Клана во втором круге турнира в Стокгольме (Швеция). Первому номеру посева потребовался тай-брейк, чтобы сломить сопротивление неуступчивого аутсайдера.

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. 10-я ракетка мира Иснер выполнил 31 эйс и избежал двойных ошибок. Его соперник, занимающий 102-е место в рейтинге ATP, 14 раз подал навылет и допустил 4 двойные ошибки. Иснер уже в третий раз в истории личных встреч нанёс Клану поражение. Брэдли впервые сумел выиграть сет у своего соперника.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме Иснер сыграет с американцем Теннисом Сандгреном. Призовой фонд соревнований составляет более € 600 тыс.