Джокович: после операции ушло ещё три-четыре месяца, чтобы всё осознать

Сербский теннисист Новак Джокович считает, что он становится всё сильнее после травмы. Спортсмен признался, что доволен своей формой и результатами.

«Думаю, что сейчас в плане стабильности у меня появилось то, чего так не хватало в первой части сезона.

После операции мы пришлось столкнуться с некоторыми трудностями. Лечение негативно сказалось на моей подачи и игре в целом. Оно повлияло сильнее, чем я ожидал.

Поэтому у меня ушло три – четыре месяца на то, чтобы всё осознать, сложить все части воедино и снова начать получать удовольствие. После этого я смог перестать слишком много думать на корте, снова довёл игру до автоматизма.

Начиная с турнира в Лондоне, и до сегодняшнего дня, я думаю, что играю в свой лучший теннис. Результаты подтверждают это", — цитирует Джоковича Tennis World USA.