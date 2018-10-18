Эксперт BBC: Джокович закончит год первой ракеткой мира

Эксперт и комментатор радио BBC Дэвид Лоу поделился мнением о текущем состоянии в мужском теннисе. Лоу сделал прогноз на конец года, заявив, что серб Новак Джокович закончит сезон первой ракеткой мира.

«Если не произойдёт чуда, Джокович закончит сезон на первой строчке рейтинга ATP. Сейчас он играет просто здорово, отлично выстраивает свой календарь. Кроме того, Джокович действует очень умно на корте. Он понял, как лучше беречь себя.

Исходя из прошлого, Джокович умеет доминировать на протяжении длительного времени. Если он становится лучшим, то удерживается на вершине. Пока даже сложно предположить, кто и когда его остановит. Возможно, это произойдёт во время сезона на грунте. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии подойдёт Надаль. Но если Джокович будет в такой же форме, то как его остановить?» — цитирует Лоу Tennis World USA.

Джокович в рейтинге ATP отстаёт от испанца Рафаэля Надаля, первой ракетки мира, всего на 215 очков.