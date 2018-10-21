Гулбис: желаю Циципасу, чтобы титул в Стокгольме не стал для него последним

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис прокомментировал поражение в финале турнира в Стокгольме (Швеция) от грека Стефаноса Циципаса. Матч завершился со счётом 4:6, 4:6. Гулбис дошёл до финала, начав свой путь с квалификации.

«Циципас провёл очень хороший матч, он здорово играл на этой неделе. Поздравляю его с первым титулом! Я знаю, что для него это – важное достижение, он выиграл первый титул ATP в карьере! Поздравляю, наслаждайся этим моментом. Я желаю ему, чтобы этот титул не стал последним в его карьере», — цитирует Гулбиса пресс-служба ATP.

Напомним, что Гулбис в полуфинале турнира выбил из соревнований американца Джона Иснера, получившего первый номер посева. Призовой фонд турнира в Стокгольме превышал € 600 тыс.