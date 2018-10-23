Крейчикова и Синякова стали первыми ракетками мира в парном разряде

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова возглавили парный рейтинг WTA. 22-летние чешки, выигравшие в 2018 году «Ролан Гаррос» и Уимблдон, стали 14-м дуэтом, который занял первую строчку рейтинга. На этой неделе они сыграют на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре.

Ранее Крейчикова и Синякова были признаны лучшим дуэтом 2018 года по итогам голосования теннисных журналистов.



«Мы очень рады стать новыми лидерами парного рейтинга WTA. Это всегда было нашей целью. Приятно наконец добиться своей цели», — цитирует Синякову официальный сайт тура.



«Наши первые титулы на турнирах „Большого шлема“ были огромным достижением. А теперь мы ещё и стали первыми ракетками мира. Наша мечта сбылась», — сказала Крейчикова.

«Барбора и Катержина провели замечательный сезон и заслужили право возглавить парный рейтинг WTA. Я поздравляю их с этим невероятным достижением», — заявил исполнительный директор WTA Стив Саймон.



Россиянка Екатерина Макарова в парном рейтинге WTA занимает пятую строчку.