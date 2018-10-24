Виландер: роль тренера должна заканчиваться, как только игрок выходит на корт

Бывший шведский теннисист, победитель семи турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал предложение французского тренера Патрика Муратоглу разрешить тренерские подсказки на турнирах.

Обсуждение этой темы возникло после того, как Серену Уильямс наказали за тренерские подсказки Муратоглу во время финала US Open. Американка остро отреагировала на снятие очков и обозвала судью «сексистом» и «вором».

«Теннис — вид спорта, в котором нужно учиться решать проблемы. И ты должен быть один. Если мы разрешим подсказки тренеров на корте, то мозг игрока перестанет работать. Муратоглу неправ, когда предлагает разрешить подсказки.

Проблема начинает возникать тогда, когда Муратоглу думает, что может научить чему-то Серену при счёте 2:6, 1:3. Он не поможет ей выиграть. Что Муратоглу может подсказать лучшей спортсменке мира?!

Роль тренера должна заканчиваться, когда игрок выходит на корт. Если ты не научил своего подопечного всему до того, как он выходит на корт, ты плохой тренер», — цитирует Виландера Tennis World USA.