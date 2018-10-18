Муратоглу призвал разрешить тренерские подсказки на турнирах «Большого шлема»

Основатель известной теннисной академии и тренер американки Серены Уильямс Патрик Муратоглу, оказавшийся в центре скандала во время финала US Open, заявил, что считает необходимым разрешить подсказки тренеров на турнирах «Большого шлема». Муратоглу во время финала US Open активно жестикулировал, после чего судья наказал Уильямс за подсказки тренера. Решение судьи разозлило теннисистку, которая затем назвала арбитра «вором» и «сексистом».

«После той истории был и положительный момент. Наконец специалисты в теннисе вновь начали обсуждать вопрос тренерских подсказок. Эта тема была на повестке дня уже в течение пяти лет.

Сейчас мы находимся в худшей ситуации, тренеры подсказывают игрокам, это распространено. Но при этом подсказки запрещены, игроков часто наказывают. Очевидно, что большинство тренеров так или иначе подсказывают игрокам, несмотря на запреты.

Настало время вновь обсудить этот вопрос и разрешить подсказки тренеров на корте на турнирах «Большого шлема», — цитирует Муратоглу Tennis 365.