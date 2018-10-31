Шаповалов снялся с Итогового турнира Next Gen

19-летний канадский теннисист Денис Шаповалов отказался от участия в Итоговом турнире Next Gen, который состоится в Милане. Причины этого решения не сообщаются. Напомним, в турнире примут участие лучшие игроки года в возрасте до 21 года.



Соревнования будут проходить с 6 по 10 ноября в Милане. Последним участником заключительного турнира Next Gen станет победитель чемпионата Италии среди игроков не старше 21 года, который завершится 4 ноября.



Ранее путёвки в Милан забронировали Стефанос Циципас (Греция), Алекс де Минор (Австралия), Фрэнсис Тиафо, Тейлор Фритц (оба – США), Андрей Рублёв (Россия), Хуаме Мунар (Испания) и Хуберт Хуркач (Польша). Также путёвку получил и немец Александр Зверев, но он сыграет на итоговом турнире ATP в Лондоне.



В прошлом году победителем турнира стал Чхун Хён из Южной Кореи, обыгравший в финале Рублёва.