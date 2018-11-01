Вердаско – рекордсмен ATP по количеству совершённых двойных ошибок за карьеру

Испанский теннисист Фернандо Вердаско превзошёл показатель хорвата Горана Иванишевича и стал рекордсменом по количеству допущенных двойных ошибок за всю карьеру.



В матче второго раунда соревнований категории «Мастерс» в Париже испанец выполнил шесть двойных ошибок, и первая же из них стала 3547-й. Иванишевич за 16 лет профессиональных выступлений отметился 3546 двойными ошибками.



Сам поединок Вердаско проиграл тунисцу Малеку Жазири со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 3:6. Изначально испанец должен был сыграть со своим соотечественником Рафаэлем Надалем, однако тот в последний момент снялся с соревнований.



Турнир в Париже с призовым фондом € 4 872 105 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале американец Джек Сок обыграл Филипа Краиновича из Сербии со счётом 5:7, 6:4, 6:1.