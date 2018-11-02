Нисикори и Мугуруса сыграют на выставочном турнире Hawaii Open

Японец Кей Нисикори и представительница Испании Гарбинье Мугуруса подтвердили своё участие в выставочном турнире Hawaii Open, который пройдёт на Гавайях с 21 по 23 декабря 2018 года, сообщает официальный сайт соревнований.

«Я очень рад возможности сыграть на турнире Hawaii Open. Обычно я не прилетаю туда для участия в турнирах. Лишь однажды я сыграл там на челленджере. Рад, что вновь побываю на этом прекрасном острове», — сказал Нисикори.

В мужском и женском турнирах сыграют по 6 человек. Ранее в состав участников вошли: Маккензи Макдональд, Джаред Доналдсон, Райан Харрисон, Майкл Ммо, Коко Вандевей, Кристина Макхэйл, Кейла Дей, Эжени Бушар и Катрин Беллис. Матчи будут проходить до победы в двух сетах.