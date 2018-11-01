Мугуруса: я не очень хорошо начала матч с Чжан Шуай, не могла найти свой ритм

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) над представительницей Китая Чжан Шуай со счётом 3:6, 6:3, 6:2.

«Я не очень хорошо начала матч, не могла найти свой ритм. Я подарила сопернице немало лёгких очков. Она же здорово играла с начала поединка. После первого сета я постаралась забыть о результате. Подумала, что впереди новый сет и не так важно, как я себя чувствую. Это было неплохим испытанием для меня. Я постаралась изменить ситуацию на корте, чтобы получить шанс на победу.

Мы встречались четыре раза, это немало. Она хорошо выступила в серии азиатских турниров. Это меня не удивляет. Каждая наша встреча превращается в настоящую битву. Мне всегда приходится нелегко. Чжан Шуай действует очень интенсивно.

В этом матче она играла здорово. Каждый раз, когда я вижу, что должна играть с ней, то понимаю: матч будет отличным. Мы обе играем агрессивно, поэтому наши встречи получаются увлекательными", — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

В группе «Камелия» также сыграет латвийская теннисистка Анастасия Севастова.

Мугуруса одолела Чжан Шуай на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае