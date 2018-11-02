Гаспарян одолела Ковинич и вышла в полуфинал турнира в Мумбаи

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян, посеянная на турнире серии «челленджер» в Мумбаи (Индия) под шестым номером, пробилась в полуфинал, в трёх партиях обыграв представительницу Черногории Данку Ковинич со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.



Маргарита трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 11 двойных ошибок и 3 брейка.



За выход в финал соревнований в Мумбаи Гаспарян поспорит с Луксикой Кумкхум из Таиланда, получившей пятый номер посева.



Турнир с призовым фондом $ 125 тыс. завершится 4 ноября. В прошлом году эти соревнования выиграла Арина Соболенко из Беларуси.

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