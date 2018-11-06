Родина отдала всего три гейма Горгодзе на старте турнира в Лиможе

Российская теннисистка Евгения Родина, посеянная на челленджере в Лиможе (Франция) под седьмым номером, вышла во второй круг. На старте соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в двух партиях обыграла представительницу Грузии Екатерину Горгодзе со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 51 минуту.

Евгения 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Родина поспорит с победительницей поединка Вероника Кудерметова (Россия) — Одри Альби (Франция, Q).

В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.

Звонарёва вышла во второй круг турнира в Лиможе