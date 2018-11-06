Блинкова победила Бадосу-Хиберт в Лиможе, выиграв третий сет 6:0

Российская теннисистка Анна Блинкова вышла во второй круг челленджера в Лиможе (Франция). На старте соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в трёх партиях обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу-Хиберт со счётом 4:6, 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут.

Анна 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Лиможе Блинкова поспорит с победительницей поединка Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 1) — Мэнди Минелла (Люксембург).

Турнир завершится 11 ноября. В прошлогоднем финале румынка Моника Никулеску обыграла немку Антонию Лоттнер со счётом 6:4, 6:2.