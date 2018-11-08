Пала: чешские теннисистки будут ощущать давление, но оно никуда и не пропадало

Капитан сборной Чехии в Кубке Федерации Петр Пала рассказал о настрое на финал турнира, который пройдёт 10-11 ноября в Праге (Чехия). В противостоянии за титул чешки сразятся с соперницами из США.

«У нас очень сильная команда. С нетерпением жду финала. Мы понимаем, что будем ощущать давление, оно никуда не пропадало. Но у нас опытные и сильные игроки. Нам просто нужно сыграть как можно лучше, чтобы одержать победу», — приводит слова Палы официальный сайт Кубка Федерации.

Ранее стало известно, что участие в финале не сможет принять чешская теннисистка Каролина Плишкова. Её заменит Барбора Крейчикова, которая вместе с соотечественницей Катержиной Синяковой занимает первую строчку парного рейтинга WTA.