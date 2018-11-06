Пала: мне не нужно мотивировать теннисисток сборной Чехии на финал с США

Капитан сборной Чехии в Кубке Федерации Петр Пала признался, что его подопечных не нужно особо настраивать на финал с командой США. Игры пройдут 10-11 ноября в Праге (Чехия).

«Финальный матч с командой США будет просто потрясающим. Всегда приятно играть в финале, а особенно когда он проходит дома. Надеюсь, все билеты будут раскуплены.

Чешские теннисистки со старта турнира были мотивированы. Мне ничего не нужно им говорить. Мне не нужно их мотивировать. Они любят играть в Кубке Федерации. Им очень нравится выступать на родине", — приводит слова Палы официальный сайт Кубка Федерации.

На минувшей неделе стало известно, что участие в финале Кубка Федерации не сможет принять чешская теннисистка Каролина Плишкова.