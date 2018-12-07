Руседски: Федерер заслуживает особого отношения. Он заработал это право

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски прокомментировал заявление француза Жюльена Беннето, который обвинил директора Australian Open Крэйга Тили в работе в интересах швейцарца Роджера Федерера. В частности, Беннето сказал, что «на двух последних турнирах Роджер провёл почти все свои матчи вечером, а Джоковичу приходилось играть в жару».

«Благодаря Федереру продаются билеты. Мы говорим, пожалуй, о величайшем теннисисте всех времён. Все хотят видеть его. Чем дольше Роджер будет играть, тем лучше. Благодаря ему интересоваться теннисом стало гораздо больше людей.

Жюльену позволено иметь своё мнение, но в туре всегда было именно так. Это останется неизменным. Федерер заслуживает особого отношения. Он заработал это право», — приводит слова Руседски Metro.