Надаль примет участие в Кубке Лэйвера в 2019 году

Испанский теннисист Рафаэль Надаль примет участие в выставочном турнире Кубок Лэйвера в 2019 году. Надаль сыграет за сборную Европы во время третьего розыгрыша турнира, который состоится в Женеве (Швейцария). В состав команды войдут ведущие европейские игроки, включая Роджера Федерера.

«Для капитана команды нет большей радости, чем включение в состав и Федерера, и Надаля. Уверен, что нахождение Рафы и Роджера в одной команде сделает турнир ещё более интересным. И, конечно, я рассчитываю, что сборная Европы с таким составом выиграет турнир в третий раз подряд», — цитирует капитана команды Европы Бьорна Борга пресс-служба турнира.

Отметим, что Надаль и Федерер уже выступали за одну команду. В 2017 году они в парном разряде выиграли свой матч в рамках в Кубке Лэйвера в Праге (Чехия).