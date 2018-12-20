Зверев: Лендл всегда с помощью цифр и статистики доказывает, что я не прав

Немецкий теннисист Александр Зверев раскрыл некоторые детали работы с тренером Иваном Лендлом. Сотрудничество Зверева и Лендла началось в июле 2018 года. Под руководством Лендла Зверев выиграл Итоговый чемпионат ATP в Лондоне.

«Всегда слушаю Лендла. У него на компьютере есть все данные и техническая информация. Ему нравится использовать цифры, чтобы доказать мне неправоту.

Что касается моей подготовки, то я не планирую набирать мышечную массу. Сейчас я вешу 90 кг, с этим весом мне приходится выходить на корт. Важная задача — поиск правильного баланса, чем мы и занимаемся с тренером по фитнесу Джезом Грином. Думаю, эта работа приносит хороший результат.

Я стараюсь быть тем же человеком, что и в обычной жизни. Хочу быть приятным парнем, терпеливым человеком. Особенно когда я общаюсь с детьми. Я не пытаюсь казаться суперзвездой, даже не вижу себя в этой роли. Но всегда приятно, когда к тебе подходят дети», — цитирует Зверева Tennis World USA.