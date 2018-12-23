Бушар обыграла Мугурусу и вышла в финал выставочного турнира на Гавайях

Канадская теннисистка Эжени Бушар сыграет в финале выставочного турнира на Гавайях.

24-летняя спортсменка одержала победу над чемпионкой Уимблдона 2017 года Гарбинье Мугурусой со счётом 7:5, 6:1. В решающей встрече уроженке Уэстмаунта будет противостоять бельгийка Элисе Мертенс, которая в полуфинале оказалась сильнее представительницы США Кристины Макхэйл — 6:2, 6:1.

У мужчин титул разыграют Кей Нисикори и Милош Раонич. В матчах 1/2 финала они обыграли братьев Харрисонов. Японец взял верх над Райаном со счётом 6:3, 6:4, а канадец победил Кристиана – 6:1, 6:2.

Ранее Бушар в пятый раз признали лучшей теннисисткой года в Канаде. Последний трофей она завоевала в 2014 году. На сегодня Эжени является 87-й ракеткой мира.