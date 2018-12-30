Родина вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне, переиграв Дияс

Российская теннисистка Евгения Родина пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай). На старте турнира россиянка в упорной борьбе обыграла представительницу Казахстана Зарину Дияс. Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 9 минут. Российская теннисистка, занимающая 71-е место в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. 89-я ракетка мира Дияс выполнила 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и сделала 4 брейка. Ранее соперницы встречались лишь однажды: на турнире в Цинциннати в 2018 году Дияс переиграла Родину в двух сетах.

Во втором круге турнира в Шэньчжэне Родина сыграет с победительницей матча Элисон Риске (США) — Ван Цян (Китай).

Призовой фонд турнира в Шэньчжэне превышает $ 600 тыс. Действующей победительницей турнира является румынка Симона Халеп, которая в прошлом году в финале обыграла чешку Катержину Синякову.