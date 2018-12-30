Видеообзор победы Германии над Испанией на Кубке Хопмана

Германия стартовала с победы над Испанией на Кубке Хопмана в Перте (Австралия), который считается неофициальным чемпионатом мира среди смешанных пар.

Немецкие теннисисты выиграли все три матча у испанских визави. Анжелика Кербер нанесла поражение Гарбинье Мугурусе со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Затем Александр Зверев также в трёх сетах обыграл Давида Феррера (6:4, 4:6, 7:6 (7:0). В миксте Кербер и Зверев обыграли Мугурусу и Феррера со счётом 4:2, 4:3.

Германия и Испания попали в группу А. Вместе с ними в группе сыграют команды Австралии и Франции. Ранее австралийцы обыграли французов со счётом 2:1.

Нынешний розыгрыш Кубка Хопмана может стать последним в истории. С 2020 года планируется проведение ATP Cup, но точные планы организаторов пока неизвестны.