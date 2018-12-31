Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

18 эйсов помогли Раоничу победить Бедене на старте турнира в Брисбене

18 эйсов помогли Раоничу победить Бедене на старте турнира в Брисбене
Теннис / ATP

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под пятым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 47 минут.

Милош 18 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 527 880 Раонич поспорит либо с аргентинцем Леонардо Майером, либо с сербом Миомиром Кецмановичем, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Действующим победителем этого турнира является австралиец Ник Кирьос, обыгравший в финале американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:2.

31 декабря 2018 года, понедельник. 06:00 МСК
Брисбен (м). 1-й круг
Матч окончен
Аляж Бедене
Аляж Бедене
Словения
0:6
3:6
 
Милош Раонич
Милош Раонич
Канада
Началось! Теннисный сезон-2019 стартовал
Шарапова нарасхват у болельщиков в Китае, Джокович привёз трофей из Абу-Даби в Доху, а Федерер и Бенчич защищают титул на Кубке Хопмана.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент