18 эйсов помогли Раоничу победить Бедене на старте турнира в Брисбене

Канадский теннисист Милош Раонич, посеянный на турнире в Брисбене (Австралия) под пятым номером, вышел во второй круг, в двух партиях обыграв представителя Словении Аляжа Бедене со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 47 минут.

Милош 18 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 527 880 Раонич поспорит либо с аргентинцем Леонардо Майером, либо с сербом Миомиром Кецмановичем, пробившимся в основную сетку через квалификацию.

Действующим победителем этого турнира является австралиец Ник Кирьос, обыгравший в финале американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 6:2.