Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Реал». 3 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Джокович обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Джокович обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Теннис / ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) вышел в полуфинал турнира в Дохе (Катар). В четвертьфинале Джокович не без труда обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (5). Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Джокович выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Его соперник, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Ранее Джокович и Басилашвили встречались лишь однажды. В 2018 году на турнире в Риме (Италия) Новак выиграл в двух сетах.

В полуфинале турнира в Дохе соперником Джоковича станет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (7), который ранее нанёс поражение швейцарцу Стэну Вавринке.

03 января 2019 года, четверг. 17:50 МСК
Доха. 1/4 финала
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
Сербия
4:6
6:3
6:4
Николоз Басилашвили
Николоз Басилашвили
Грузия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент