Джокович обыграл Басилашвили и вышел в полуфинал турнира в Дохе

Первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) вышел в полуфинал турнира в Дохе (Катар). В четвертьфинале Джокович не без труда обыграл представителя Грузии Николоза Басилашвили (5). Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу Джоковича.

Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. Джокович выполнил 7 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 7. Его соперник, занимающий 21-е место в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и сделал 3 брейка. Ранее Джокович и Басилашвили встречались лишь однажды. В 2018 году на турнире в Риме (Италия) Новак выиграл в двух сетах.

В полуфинале турнира в Дохе соперником Джоковича станет испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут (7), который ранее нанёс поражение швейцарцу Стэну Вавринке.