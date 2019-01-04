Соболенко: надеюсь, Шарапова выздоровеет как можно скорее

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала свой выход в полуфинал соревнований в Шэньчжэне. В матче 1/4 финала она оказалась сильнее россиянки Марии Шараповой, которая отказалась от продолжения борьбы при счёте 6:1, 4:2 в пользу соперницы.



«Думаю, мы обе хорошо сыграли, но в итоге Мария получила травму. Надеюсь, она выздоровеет как можно скорее.



Что касается моих выступлений в целом, то у меня никогда не было никаких ожиданий. Я просто пытаюсь сосредоточиться на каждом мяче и бороться в каждом розыгрыше до самого конца.



В прошлом сезоне я была так близка к финалу в Шэньчжэне и очень расстроилась, когда не сумела в него попасть. Именно поэтому сейчас я хочу побороться за титул», — цитирует Соболенко официальный сайт WTA.

Соболенко вышла в полуфинал Шэньчжэня на отказе Шараповой при счёте 6:1, 4:2