Александрова вышла в основную сетку турнира в Сиднее

Российская теннисистка Екатерина Александрова выступит в основном раунде соревнований в Сиднее (Австралия) с призовым фондом $ 823 тыс. В финале квалификации 24-летняя уроженка Челябинска обыграла Йоханну Конту из Великобритании, которая отказалась от продолжения борьбы в первом сете при счёте 1:4.

Турнир завершится 13 января. В основной сетке выступит ещё одна россиянка, Дарья Касаткина, посеянная под восьмым номером. Также заявлены румынка Симона Халеп (1), немка Анжелика Кербер (2), японка Наоми Осака (3), американка Слоан Стивенс (4), чешки Петра Квитова (5) и Каролина Плишкова (6).

Действующим победителем соревнований является Кербер, которая в прошлогоднем финале обыграла представительницу Австралии Эшли Барти.