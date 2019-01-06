Блинкова сыграет в основном раунде турнира в Хобарте

Россиянка Анна Блинкова пробилась в основную сетку турнира в Хобарте (Австралия) с призовым фондом $ 250 тыс. В решающем матче квалификации 95-я ракетка мира обыграла представительницу Австралии Кайлу Макфи со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

20-летняя российская теннисистка 4 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 6 брейков. Макфи выполнила 5 эйсов, дважды ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов. Ранее соперницы не встречались друг с другом.

Турнир в Хобарте продлится до 13 января. В прошлогоднем финале победу одержала бельгийка Элисе Мертенс, которая выиграла у Михаэлы Бузэрнеску из Румынии со счётом 6:1, 4:6, 6:3.