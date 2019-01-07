Бегу: я прекрасно подавала, хотя с таким ветром это было нелегко

Румынская теннисистка Ирина Бегу прокомментировала победу в матче с британкой Хитер Уотсон в первом круге турнира в Хобарте (Австралия) со счётом 6:1, 6:4.

«Я здорово начала матч и очень хорошо провела первый сет. Затем Хитер прибавила. На следующей неделе начинается Australian Open, поэтому хочется провести несколько матчей, чтобы получить игровую практику. Я рада, что смогла одержать победу.

В межсезонье я много работала над подачей. Сегодня прекрасно подавала, хотя с таким ветром это было нелегко», — цитирует Бегу официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Ирина поспорит либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с китаянкой Чжан Шуай.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс.