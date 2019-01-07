Бегу победила Уотсон и может сыграть с Блинковой на турнире в Хобарте

Румынская теннисистка Ирина Бегу вышла во второй круг турнира в Хобарте (Австралия), в двух партиях обыграв представительницу Великобритании Хитер Уотсон, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Ирина дважды подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хобарте с призовым фондом $ 250 тыс. Бегу поспорит либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с китаянкой Чжан Шуай, посеянной под третьим номером.

Действующей победительницей турнира является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 6:1, 4:6, 6:3.