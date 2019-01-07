Призовой фонд Australian Open в 2019 году вырос на 14%

Стали известны суммы призовых за успешные выступления на Открытом чемпионате Австралии. Общий призовой фонд соревнований был увеличен на 14% (с $ 39 млн до $ 44,5 млн).



Победитель грядущего розыгрыша получит $ 2,93 млн, что на 100 тыс. больше, нежели в предыдущем году. Интересно, что теннисисты, проигравшие в первом раунде турнира, пополнят свой банковский счёт на $ 54 тыс. Напомним, призовые за выступления на турнире у мужчин и женщин равны.



Победители турнира в парных разрядах получат более $ 500 тыс., тогда как чемпионы в миксте будут довольствоваться $ 132 тыс. на двоих. Начиная с 2001 года призовые Australian Open выросли более чем на 350%.



Открытый чемпионат Австралии стартует 14 января. Действующими победителями турнира являются швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки.