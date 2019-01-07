Ватутин — единственный россиянин в мужской квалификации Australian Open

26-летний теннисист Алексей Ватутин стал единственным россиянином, который попытается пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через сито квалификации. Соперником уроженца Волгограда станет представитель Сербии Филип Хорански.



Первый номер посева получил итальянец Лоренцо Сонего, вторым сеяным стал представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, третьим — литовец Ричардас Беранкис.



Ранее стала известна жеребьёвка женского квалификационного турнира к Открытому чемпионату Австралии. Россиянка Вера Звонарёва возглавила посев.



Открытый чемпионат Австралии пройдёт в период с 14 по 27 января. Действующими победителями турнира являются швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки.