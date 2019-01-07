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Ватутин — единственный россиянин в мужской квалификации Australian Open

Ватутин — единственный россиянин в мужской квалификации Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

26-летний теннисист Алексей Ватутин стал единственным россиянином, который попытается пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии через сито квалификации. Соперником уроженца Волгограда станет представитель Сербии Филип Хорански.

Первый номер посева получил итальянец Лоренцо Сонего, вторым сеяным стал представитель Канады Феликс Оже-Альяссим, третьим — литовец Ричардас Беранкис.

Ранее стала известна жеребьёвка женского квалификационного турнира к Открытому чемпионату Австралии. Россиянка Вера Звонарёва возглавила посев.

Открытый чемпионат Австралии пройдёт в период с 14 по 27 января. Действующими победителями турнира являются швейцарец Роджер Федерер и датчанка Каролина Возняцки.

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