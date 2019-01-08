Блинкова победила Чжан Шуай в первом круге турнира в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова, пробившаяся в основную сетку турнира в Хобарте (Австралия) через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв китаянку Чжан Шуай, посеянную под третьим номером, со счётом 6:2, 0:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 54 минуты.

Анна дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Блинкова поспорит с румынкой Ириной Бегу.

Хобарт. Женщины. Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия) — Тимя Бабош (Венгрия) — 6:3, 6:3.

Ализе Корне (Франция, 6) — Элисон Бэй (Австралия, Q) — 6:4, 6:2.

Кирстен Флипкенс (Бельгия, 7) — Далила Якупович (Словения) — 6:4, 7:5.

