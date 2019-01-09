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Ватутин обыграл Хорански в первом раунде квалификации Australian Open

Ватутин обыграл Хорански в первом раунде квалификации Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Российский теннисист Алексей Ватутин успешно преодолел первый раунд квалификационного турнира к Открытому чемпионату Австралии. В двух партиях он оказался сильнее словака Филипа Хорански — 7:5, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. На счету Ватутина 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов. Его соперник отметился 2 подачами навылет, 2 двойными ошибками и 3 реализованными брейк-пойнтами из 5 имевшихся.

Напомним, Ватутин является единственным представителем России, который пытается пробиться в основную сетку австралийского мэйджора через сито квалификации.

Следующим соперником Алексея станет победитель пары Маркос Багдатис (Кипр, 14) — Дэриэн Кинг (Барбадос).

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