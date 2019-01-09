Зверев рассказал о преимуществах совместной работы с Лендлом

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, почему он прекратил сотрудничество с немцем Борисом Беккером и начал совместную работу с тренером Иваном Лендлом.

«Мы много общаемся с Беккером. Я понял, что сотрудничество в данный момент было бы не лучшей идеей. Мы решили, что в будущем можем ещё вместе поработать. Посмотрим, что получится через несколько лет.

Тогда Беккер посоветовал мне Лендла, хотя они и не были друзьями во время карьер теннисистов. После начала взаимодействия с Лендлом мы поменяли многое. Он отличный человек, с хорошей логикой и методологической базой. Он прекрасно понимает, что делает в ту или иную минуту. Он знает также, что именно мне нужно делать», — приводит слова Зверева Tennis World USA.