Эверт: Серена выглядит стройнее, она точно является фаворитом Australian Open

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Крис Эверт поделилась ожиданиями от выступления 23-кратной чемпионки турниров Grand Slam Серены Уильямс на Открытом чемпионате Австралии и назвала главных фаворитов.

«Я заметила, что Серена сейчас выглядит стройнее, чем в прошлом году, она набирает форму. Наверное, соперница испуганы и думают: „Боже, в прошлом году она была готова на 60-70% и всё равно дошла до финала на двух турнирах “Большого шлема». А сейчас она выглядит ещё лучше и двигается быстрее. Как я говорила раньше, она выглядит посвежевшей.

Посмотрите, как она играла на Кубке Хопмана. Серена точно является фаворитом Australian Open. Корты в Мельбурне быстрее, что говорит в её пользу. Ей важно лишь расслабиться и быть здоровой. В таком состоянии она показывает свой лучший теннис.

Мы все знаем, что Серена в своей лучшей форме очень опасна. Мы знаем, что она всегда мотивированна вне зависимости от семейного положения. Она была мотивирована, когда ещё не вышла замуж. Может быть, сейчас она будет мотивирована даже больше, чтобы подтвердить своё стремление быть успешной работающей мамой.



Теперь она может отстраниться от тенниса. Раньше она этого сделать не могла. Теперь Серена замужем, у неё есть ребёнок, её жизнь полна событий. Она легко может отвлечься от игры.

Но назвать одного фаворита нелегко. Я бы никогда не могла подумать, что Наоми Осака выиграет US Open, а Анжелика Кербер — Уимблдон. Конечно, Серена в числе фаворитов называют всегда. Да, у неё хорошие шансы. Осака также выглядит неплохо, она получила игровую практику. Думаю, сейчас она уверена в себе. Кербер хорошо выглядела на Кубке Хопмана. Назову эту тройку.

Также мне понравилась Арина Соболенко. За ней в этом году надо следить внимательно.

Думаю, всё решат незримые вещи. Например, кто хочет победить больше всего, кому больше повезёт, у кого не будет сложных матчей, когда они измождены, вроде Халеп в прошлом году", — цитирует Эверт ESPN.

Матчи основной сетки Australian Open стартуют 14 января.