Касаткина сыграет с Бачински, Халеп — с Канепи в первом круге Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка основной сетки Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде. Румынка Симона Халеп (1) стартует матчем с эстонкой Кайей Канепи.

Действующая чемпионка датчанка Каролина Возняцки (3) сыграет с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, немка Анжелика Кербер (2) — со словенкой Полоной Херцог, японка Наоми Осака (4) — с Магдой Линетт из Польши, американка Слоан Стивенс (5) — с соотечественницей Тэйлор Таунсенд.

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс (16) встретится с немкой Татьяной Марией. Голландка Кики Бертенс (9) сразится с американкой Элисон Риске, чешка Петра Квитова (8) — со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

Россиянка Дарья Касаткина (10) сыграет со швейцаркой Тимей Бачински, Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян — с победительницей квалификации, Евгения Родина — с чешкой Маркетой Вондроушовой, Анастасия Павлюченкова — с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, Анастасия Потапова — с француженкой Полин Пармантье, Анна Блинкова — с чешкой Кристиной Плишковой, Екатерина Александрова — с украинкой Лесей Цуренко (24), Екатерина Макарова — с британкой Кэйти Бултер.

Виктория Азаренко из Беларуси сразится с немкой Лаурой Зигемунд. Ещё одна представительница Беларуси Арина Соболенко (11), а также чешка Каролина Плишкова (7) и украинка Элина Свитолина (6) встретятся с победительницами квалификации. Александра Саснович (Беларусь) сразится с бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Украинка Даяна Ястремская стартует встречей с австралийкой Самантой Стосур.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

Матчи основной сетки стартуют 14 января.