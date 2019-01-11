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Курье: сейчас Кирьос может обыграть любого теннисиста

Курье: сейчас Кирьос может обыграть любого теннисиста
Теннис / ATP

Экс первая ракетка мира американец Джим Курье высоко оценил возможности 23-летнего австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

«У него есть потенциал, позволяющий победить любого теннисиста прямо сегодня. И ключом к тому, чтобы реализовать его, является ежедневная работа. Я искренне надеюсь, что он наконец проснётся и скажет: «Вы знаете что? Я собираюсь попробовать». Тогда мы и увидим, насколько он хорош.

Поклонникам будет грустно, если мы этого так и не увидим. Потому что Ник словно электрический. Когда он включён — он готов побеждать», — цитирует Курье Tennis World USA.

В настоящее время Кирьос располагается на 51-й строчке рейтинга ATP. В конце 2016 года он занимал 13-ю позицию в табели о рангах.

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