Джокович – об отборе на ОИ: 75% теннисистов из топ-20 рейтинга ATP не согласны

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подтвердил, что в Международный олимпийский комитет (МОК) было отправлено письмо с просьбой изменить правила отбора теннисистов на Олимпийские игры 2020 года.

«Письмо уже отправлено в МОК, так как мы узнали, что ITF не изменит правила отбора на Игры. Его подписали 75% теннисистов из топ-20 рейтинга ATP, и это что-то значит. Как президент совета игроков, я должен защищать их права, несмотря на то что это мнение идёт вразрез с ITF. Я не согласен с критериями отбора на Игры.

Должны быть и другие возможности отбора на Олимпиаду, кроме Кубка Дэвиса. Среди нас есть много теннисистов, которые не согласны с его новым форматом. Большинству игроков не понравился процесс, потому что он быстрый. Мне нравится Кубок Дэвиса, но не должно быть никакой связи между ним и Олимпийскими играми», — приводит слова Джоковича Marca.