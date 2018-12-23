3 миллиарда раскололи теннисный мир. Федерер и Зверев готовы к бойкоту КД

Одним из главных итогов сезона-2018 стала реформа Кубка Дэвиса. Точнее говоря, называть её реформой сложно – по сути, ITF (Международная федерация тенниса) уничтожила этот турнир, существовавший больше ста лет, и из пепла этой трагедии создала новый турнир, который, как она надеется, ознаменует собой начало новой эпохи командных соревнований в теннисе.

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Если вдруг кто-то пропустил или забыл, напомним, что со следующего года не будет ни драматичных пятисетовых битв, ни решающих матчей на домашней для одной из двух сборных-участниц площадке. Принцип игры дома и в гостях остаётся только в региональных зонах и в квалификации к финалу, а 18 сборных, принимающих участие в финальной части соревнований, будут собираться все вместе в одном городе и играть там сначала в групповом раунде, а затем в плей-офф. Таким образом, атмосфера на матчах будет совершенно другой. Фактически это что-то близкое к командному чемпионату ATP, который проходил в Дюссельдорфе с 1978 по 2012 годы, но более глобальное по масштабу. Иронично, что Жерар Пике от лица группы Kosmos, ставшей титульным спонсором нового Кубка Дэвиса, обращался с идеей реформы не только в ITF, но и в ATP.

Договорённость в итоге была достигнута с ITF, но ATP совместно с Федерацией тенниса Австралии уже утвердили возрождение командного чемпионата с 2020 года – причём проходить он теперь будет не накануне «Ролан Гаррос», как раньше, а на первой неделе сезона, являясь хорошей стартовой площадкой для топ-игроков.

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Французская федерация за, а игроки против

Перспективы самого Кубка Дэвиса на данный момент выглядят достаточно туманными. Часть игроков и капитанов открыто высказывалась против этой реформы. Больше всех активность проявляли французы. Если официальные представители этой страны в национальной теннисной федерации проголосовали за реформу, то спортсмены были против.

Люка Пуи, первая ракетка Франции в финальном матче, после проигранного Хорватии финала обещал не участвовать в новом Кубке Дэвиса. «В прошлом году я после финала плакал от радости. Теперь я плакал, потому что был расстроен. Я не поменял своего мнения и решения касательно нового формата. Я не планирую участвовать в турнире после того, как он сменит формат. Сегодня я провёл свой последний матч на турнире».

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Янник Ноа, последние несколько лет бывший капитаном сборной Франции, попросил прощения у Дуайта Дэвиса, основателя этих соревнований. «Кубку Дэвиса настал конец. Очень жаль. Они продали душу турнира, его историю. Простите нас, мистер Дэвис».

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«Как я понимаю, все обратились к Международной теннисной федерации с просьбой изменить формат Кубка Дэвиса, а она в итоге подписала турниру смертный приговор. Дух Кубка Дэвиса теперь исчезнет навсегда в этом турнире, который длится одну неделю в ноябре», — так высказывалась Амели Моресмо. Кстати, она должна была сменить Ноа в сборной Франции, но в итоге предпочла стать тренером Пуи, а новым капитаном будет Себастьян Грожан.

«Руководители ITF уничтожили Кубок Дэвиса. Суть этого исторического соревнования заключалась в том, где ты будешь играть – дома или на выезде. Я был первым, кто призывал реформировать турнир, но не разрушать его», — это слова Маю. Также среди французов критиковали реформу Жюльен Беннето и Пьер-Юг Эрбер.

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Джокович поменял своё мнение

Изначально из действующих игроков реформу поддержали Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Испанец высказался достаточно осторожно, отметив, что старый формат уже не работал, и выразив надежду на то, что эта идея окажется успешной. Серб был более категоричен: «Фантастические новости. Все теннисисты хотят выступать за свои страны, но я уже много лет говорю, что текущий формат неудобен. Доказательство – тот факт, что лучшие игроки всё реже участвуют в Кубке. Я постоянно выступал за сборную, приезжал на матчи после финальных раундов «Шлемов», но каждый раз говорил себе, что это неразумно. Изменение формата Кубка Дэвиса – это решение, которого многие ждали».

Также одобрили реформу Энди Роддик, экс первый номер мирового рейтинга, добавив, что считает её необходимой для выживания турнира, и его приятель и партнёр по сборной Мэрди Фиш.

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После утверждения реформы и планов проводить финальную часть турнира во второй половине ноября Джокович был уже не так сильно рад и сказал, что командные соревнования под эгидой ATP нравятся ему больше. «Период проведения обновлённого Кубка Дэвиса очень плохой, особенно для топ-теннисистов. Из двух командных турниров, которые будут проводиться в этот период, отдаю предпочтение World Team Cup, ведь этот турнир проходит под эгидой ATP. Тем не менее, мы с командой ещё не раз обсудим возможные варианты».

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Зверев отказался играть в Кубке Дэвиса

В прессе появлялась информация о том, что сильнейшие теннисисты мира отказались от участия в обновлённом Кубке Дэвиса. Конкретные имена, правда, не назывались. Но, помимо Джоковича, время проведения турнира критиковал Александр Зверев, высказавшийся более категорично. «Я не собираюсь играть на Кубке Дэвиса в ноябре. У турнира есть серьёзные проблемы, о которых стоит подумать. Одна из них – дата проведения соревнований. Это очень важная вещь, и я практически уверен, что никто из ведущих игроков, кроме Надаля, там не сыграет. Рафа даст своё согласие только по той причине, что турнир пройдёт в Мадриде».

Против проведения турнира во второй половине ноября выступил и Джон Иснер. «Формат уникален, но дата проведения турнира мне не нравится. Вы знаете, что претензии по этому поводу высказывают многие игроки. Подумайте сами: 20 лучших игроков мира играют «Мастерс» в Париже и разъезжаются по домам – сезон окончен. Будет крайне тяжело подготовиться к Кубку Дэвиса в таких условиях как физически, так и ментально».

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Чилич рад переменам

Интересно, что при этом Марин Чилич считает, что почти все теннисисты рады реформе. «99,9% игроков поддерживают реформы в Кубке Дэвиса. Они существенно помогут при составлении графика на сезон. Нагрузка на теннисистов уменьшится». Правда, хорват не уточнил, собираются ли эти 99,9% выступать в новом Кубке Дэвиса.

Чилич увёз Кубок Дэвиса в Хорватию. Навечно Последний Кубок Дэвиса в своём историческом формате завоевала Хорватия, которая в гостевом финале победила Францию.

Недавно поддержал реформу Роберто Баутиста-Агут: «Полностью поддерживаю изменения формата Кубка Дэвиса. Да, правда, что даты в следующем году не идеальны, потому что это очень поздно в сезоне, и, безусловно, организаторы попытаются их изменить. Но изменение формата даёт нам три свободные недели в течение года, и это даёт нам отличную передышку после долгих серий турниров». Испанцам, впрочем, в следующем году сильно жаловаться не стоит, поскольку финальная часть Кубка Дэвиса состоится в Мадриде. Вероятно, Зверев прав и обещание Рафаэля Надаля принять участие в соревнованиях во многом связано с этим. Правда, зная, как часто Надаль травмируется к концу сезона и пропускает Итоговый чемпионат, нельзя заранее быть уверенным, что он сможет сыграть в Кубке Дэвиса в ноябре, даже если будет сильно хотеть этого.

Пике не расстроен отказом Федерера

Жерар Пике в участии Надаля уверен, а также надеется договориться с Джоковичем. А вот Роджера Федерера, по всей видимости, ждать не стоит. «Как и многие другие организаторы, я пытался поговорить с Роджером, но это довольно тяжело – я говорил лишь с его агентом. Впрочем, каждый строит свою карьеру так, как он считает нужным. Он не готов участвовать в нашем проекте, и это его выбор», — сказал Пике. Кроме того, сам швейцарец говорил, что обновлённый Кубок Дэвиса не для него, а для более молодых игроков.

Изменят ли критерии допуска на Олимпиаду?

В связи с нежеланием Федерера играть в Кубке Дэвиса возникает вопрос о его допуске к Олимпийским играм в Токио, до которых осталось чуть больше полутора лет. По всей видимости, Роджер хочет остаться в туре до этой Олимпиады, но при этом в нынешнем регламенте есть пункт, обязывающий игроков определённое количество раз выступить за свою сборную в текущем олимпийском цикле или, как минимум, «быть доступными» для вызова. Даже если Федерер решит сыграть на командном чемпионате ATP в январе 2020 года, едва ли это пойдёт в зачёт на фоне конкуренции соревнований между собой.

При этом президент ITF Дэвид Хэггерти не исключил, что швейцарец Роджер Федерер получит приглашение на Олимпиаду. «Я не могу говорить за всю федерацию, но мы изучаем разные варианты. Пока представители Федерера ничего не говорили мне о том, будет ли он принимать участие в Кубке Дэвиса. Но понятно, что игрок его калибра заслуживает путёвку на Олимпийские игры».

Главой ITF в 2019 году может стать противник реформы

Кстати, есть небольшая вероятность, что поменяется и позиция главы ITF по вопросу формата Кубка Дэвиса. Бывший исполнительный директор ITF Дэйв Майли намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации в 2019 году.

«В связи с поддержкой со стороны национальных федераций я решил выдвинуть себя на пост президента ITF в следующем году. Я уже уведомил руководство ITF о своих планах. После того как я покинул организацию в 2015 году, я внимательно следил за всем происходящим. Я был сильно разочарован решениями ITF, особенно позицией по поводу смены формата Кубка Дэвиса. Я знаю, что мою озабоченность разделяют руководители национальных федераций», — сказал Майли. Впрочем, далеко не факт, что даже при большом желании ему удастся отменить перемены – всё-таки речь идёт об очень серьёзных деньгах.

Остаться должен только один?

Возможно, в итоге эти два турнира объединятся – во всяком случае, о целесообразности такого решения высказывался ряд теннисистов, в том числе Новак Джокович и Александр Зверев. Поддерживает эту идею и президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти.

«У нас прошли очень продуктивные встречи в Лондоне с АТР, организаторами турниров и игроками, мы обсудили, что будет лучше для тенниса. Понятно, что в основе проблемы лежит календарь. Важно, чтобы игроки постоянно играли в течение сезона, имея возможность хорошо играть как вначале, так и в конце года. Мы говорили о возможности проведения разных командных турниров и общего соревнования. Обсуждали пути сотрудничества и совместной работы. Нам нужно ещё многое обдумать, но это была самая продуктивная из прошедших встреч. В январе мы встретимся снова, чтобы продолжить диалог».

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Возможен, впрочем, и другой вариант – на протяжении нескольких лет турниры будут конкурировать друг с другом, после чего один из них не выдержит конкуренции и исчезнет. Позиции турнира под эгидой ATP сейчас выглядят несколько перспективнее. Обидно только, что возрождению Кубка Дэвиса в изначальном формате любой исход едва ли поможет.

