Сегодня, 15 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится матч первого круга, в котором сыграют лидер посева румынка Симона Халеп и представительница Эстонии Кайя Канепи. Начало поединка запланировано на 11:00 мск. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Канепи на Australian Open.



Победительница этого поединка за выход в третий круг соревнований поспорит либо с американкой Софьей Кенин, либо с россиянкой Вероникой Кудерметовой, пробившейся в основную сетку через квалификацию.



Действующей победительницей турнира является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019 Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.