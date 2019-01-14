День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019

Во вторник, 15 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», продолжатся поединки стартового раунда. В этот день пройдут 64 матча в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева – Симона Халеп (1), Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Наоми Осака (4), Элина Свитолина (6), Каролина Плишкова (7), Доминик Тим (7), Кей Нисикори (8) и Дарья Касаткина (10). Также вступят в борьбу на турнире бывшие первые ракетки мира, неоднократные чемпионки Австралии Серена Уильямс и Виктория Азаренко, возвращающиеся в тур после рождения детей. Любопытно, что Серена сыграет в первом матче против Татьяны Марии, которая тоже воспитывает дочь. Сыграют 15 января и 8 россиян – кроме Касаткиной это Даниил Медведев (15), Евгений Донской, Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян, Вероника Кудерметова (Q) и Наталья Вихлянцева (Q). Предлагаем вашему вниманию расписание 26 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 2-й. 15 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)
Мужчины. 1-й круг. Сетка
Женщины. 1-й круг. Сетка
Rod Laver Arena
Татьяна Мария (Германия) — Серена Уильямс (США, 16)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 74-16.
Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.
Александр Зверев (Германия, 4) — Аляж Бедене (Словения)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 2-0 (Монпелье, Шанхай-2017).
Рейтинг: 4-67.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.
Новак Джокович (Сербия, 1) — Митчелл Крюгер (США, Q)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-230.
Прогноз букмекеров: 1.01 – 15.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Наоми Осака (Япония, 4) — Магда Линетт (Польша)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).
Личные встречи: 0-1 (Вашингтон-2018).
Рейтинг: 4-86.
Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.
Margaret Court Arena
Камиль Майхшак (Польша, Q) — Кей Нисикори (Япония, 8)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 176-9.
Прогноз букмекеров: 12.25 – 1.02.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.
Винус Уильямс (США) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 25)
Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 36-26.
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Симона Халеп (Румыния, 1) — Кайя Канепи (Эстония)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 1-1 (Доха-2014 – US Open-2018).
Рейтинг: 1-70.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Бенуа Пэр (Франция) — Доминик Тим (Австрия, 7)
Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2017).
Рейтинг: 55-8.
Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.
Melbourne Arena
Каролина Мухова (Чехия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 7)
Melbourne Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 139-8.
Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.
Лаура Зигемунд (Германия, SR) — Виктория Азаренко (Беларусь)
Melbourne Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 110-53.
Прогноз букмекеров: 4.05 – 1.22.
Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.
Саманта Стосур (Австралия) — Даяна Ястремска (Украина)
Melbourne Arena. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 75-57.
Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.35.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.
1573 Arena
Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Элина Свитолина (Украина, 6)
1573 Arena. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 103-7.
Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Court 3
Стэн Вавринка (Швейцария) — Эрнест Гулбис (Латвия)
Court 3. 4-й запуск (около 8:00).
Личные встречи: 1-0 (Монте-Карло-2010).
Рейтинг: 59-83.
Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.
Court 5
Илья Ивашко (Беларусь) — Малек Жазири (Тунис)
Court 5. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 84-43
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ивашко в пяти сетах.
Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q)
Court 5. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 134-140.
Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.
Court 10
Полин Пармантье (Франция) — Анастасия Потапова (Россия)
Court 10. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 55-89.
Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Потаповой в трёх сетах.
Court 12
Зарина Дияс (Казахстан) — Александра Крунич (Сербия)
Court 12. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 1-0/2-0 (Australian Open-кв-2014, Манчестер-ITF-2017).
Рейтинг: 98-60.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Крунич в трёх сетах.
Ласло Джере (Сербия) — Евгений Донской (Россия)
Court 12. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0/2-0 (Будапешт-кв-2017, Базель-кв-2018).
Рейтинг: 91-95.
Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.
Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.
Софья Кенин (США) — Вероника Кудерметова (Россия, Q)
Court 12. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 37-111.
Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.
Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.
Court 13
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Тимя Бачински (Швейцария, SR)
Court 13. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 1-0 (Индиан-Уэллс-2016).
Рейтинг: 10-192.
Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.
Court 14
Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — Даниил Медведев (Россия, 15)
Court 14. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 119-19.
Прогноз букмекеров: 4.75 – 1.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в трёх сетах.
Кристина Плишкова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия)
Court 14. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0/0-1 (Линц-кв-2018).
Рейтинг: 101-96.
Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Блинковой в трёх сетах.
Court 15
Чжу Линь (Китай, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия)
Court 15. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 118-91.
Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.75.
Прогноз «Чемпионата»: победа Гаспарян в трёх сетах.
Court 19
Люка Пуи (Франция, 28) — Михаил Кукушкин (Казахстан)
Court 19. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 3-0 (Рим, US Open-2016, US Open-2017).
Рейтинг: 30-56
Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.
Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.
Court 20
Мона Бартель (Германия) — Анастасия Севастова (Латвия, 13)
Court 20. 2-й запуск (около 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 76-12.
Прогноз букмекеров: 4.70 – 1.18.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.
Виктория Кужмова (Словакия) — Катерина Козлова (Украина)
Court 20. 4-й запуск (около 8:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 48-94.
Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.15.
Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.