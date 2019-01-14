Сёстры Уильямс, Азаренко, а также Халеп, Джокович, Зверев, Осака, Свитолина, россияне Касаткина и Медведев вступают в борьбу в Мельбурне.

День матери. Серена и Азаренко в матчах 2-го дня Australian Open-2019

Во вторник, 15 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», продолжатся поединки стартового раунда. В этот день пройдут 64 матча в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 32 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева – Симона Халеп (1), Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Наоми Осака (4), Элина Свитолина (6), Каролина Плишкова (7), Доминик Тим (7), Кей Нисикори (8) и Дарья Касаткина (10). Также вступят в борьбу на турнире бывшие первые ракетки мира, неоднократные чемпионки Австралии Серена Уильямс и Виктория Азаренко, возвращающиеся в тур после рождения детей. Любопытно, что Серена сыграет в первом матче против Татьяны Марии, которая тоже воспитывает дочь. Сыграют 15 января и 8 россиян – кроме Касаткиной это Даниил Медведев (15), Евгений Донской, Анна Блинкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян, Вероника Кудерметова (Q) и Наталья Вихлянцева (Q). Предлагаем вашему вниманию расписание 26 самых интересных матчей дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Энди Маррей играл через боль и почти сделал невозможное. Его провожали стоя Энди Маррей – главный герой первого дня Australian Open. Он пробует вернуться в тур, но, вероятно, уже сыграл последний матч в Мельбурне.

Australian Open. День 2-й. 15 января, вторник. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)



Мужчины. 1-й круг. Сетка



Женщины. 1-й круг. Сетка



Rod Laver Arena



Татьяна Мария (Германия) — Серена Уильямс (США, 16)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 74-16.

Прогноз букмекеров: 7.00 – 1.09.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в двух сетах.

Александр Зверев (Германия, 4) — Аляж Бедене (Словения)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:00).

Личные встречи: 2-0 (Монпелье, Шанхай-2017).

Рейтинг: 4-67.

Прогноз букмекеров: 1.12 – 5.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в трёх сетах.



Новак Джокович (Сербия, 1) — Митчелл Крюгер (США, Q)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 1-230.

Прогноз букмекеров: 1.01 – 15.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.



Наоми Осака (Япония, 4) — Магда Линетт (Польша)

Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 13:00).

Личные встречи: 0-1 (Вашингтон-2018).

Рейтинг: 4-86.

Прогноз букмекеров: 1.20 – 4.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.



Margaret Court Arena



Камиль Майхшак (Польша, Q) — Кей Нисикори (Япония, 8)

Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 176-9.

Прогноз букмекеров: 12.25 – 1.02.

Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в трёх сетах.



Винус Уильямс (США) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния, 25)

Margaret Court Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 36-26.

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.

Симона Халеп (Румыния, 1) — Кайя Канепи (Эстония)

Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).

Личные встречи: 1-1 (Доха-2014 – US Open-2018).

Рейтинг: 1-70.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.

Бенуа Пэр (Франция) — Доминик Тим (Австрия, 7)

Margaret Court Arena. 5-й запуск (около 12:30).

Личные встречи: 0-1 (Australian Open-2017).

Рейтинг: 55-8.

Прогноз букмекеров: 3.75 – 1.25.

Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в трёх сетах.

Melbourne Arena



Каролина Мухова (Чехия, Q) — Каролина Плишкова (Чехия, 7)

Melbourne Arena. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 139-8.

Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в двух сетах.



Лаура Зигемунд (Германия, SR) — Виктория Азаренко (Беларусь)

Melbourne Arena. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 110-53.

Прогноз букмекеров: 4.05 – 1.22.

Прогноз «Чемпионата»: победа Азаренко в трёх сетах.

Саманта Стосур (Австралия) — Даяна Ястремска (Украина)

Melbourne Arena. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 75-57.

Прогноз букмекеров: 3.25 – 1.35.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.



1573 Arena



Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Элина Свитолина (Украина, 6)

1573 Arena. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 103-7.

Прогноз букмекеров: 6.75 – 1.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.

Court 3



Стэн Вавринка (Швейцария) — Эрнест Гулбис (Латвия)

Court 3. 4-й запуск (около 8:00).

Личные встречи: 1-0 (Монте-Карло-2010).

Рейтинг: 59-83.

Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вавринки в четырёх сетах.



Court 5



Илья Ивашко (Беларусь) — Малек Жазири (Тунис)

Court 5. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 84-43

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.60.

Прогноз «Чемпионата»: победа Ивашко в пяти сетах.



Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — Варвара Лепченко (США, Q)

Court 5. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 134-140.

Прогноз букмекеров: 2.15 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.



Court 10



Полин Пармантье (Франция) — Анастасия Потапова (Россия)

Court 10. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 55-89.

Прогноз букмекеров: 2.60 – 1.50.

Прогноз «Чемпионата»: победа Потаповой в трёх сетах.

Australian Open. Шарапова впервые с 2014-го выиграла матч под ноль. Как это было В стартовый день в Мельбурне играли Шарапова, Федерер, Надаль, Хачанов, Соболенко и другие. Маррей провёл последний матч в карьере.

Court 12



Зарина Дияс (Казахстан) — Александра Крунич (Сербия)

Court 12. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 1-0/2-0 (Australian Open-кв-2014, Манчестер-ITF-2017).

Рейтинг: 98-60.

Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.65.

Прогноз «Чемпионата»: победа Крунич в трёх сетах.



Ласло Джере (Сербия) — Евгений Донской (Россия)

Court 12. 2-й запуск (около 4:30).

Личные встречи: 0-0/2-0 (Будапешт-кв-2017, Базель-кв-2018).

Рейтинг: 91-95.

Прогноз букмекеров: 1.70 – 2.10.

Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.



Софья Кенин (США) — Вероника Кудерметова (Россия, Q)

Court 12. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 37-111.

Прогноз букмекеров: 1.30 – 3.45.

Прогноз «Чемпионата»: победа Кудерметовой в трёх сетах.



Court 13



Дарья Касаткина (Россия, 10) — Тимя Бачински (Швейцария, SR)

Court 13. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 1-0 (Индиан-Уэллс-2016).

Рейтинг: 10-192.

Прогноз букмекеров: 1.65 – 2.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Касаткиной в трёх сетах.



Court 14



Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, Q) — Даниил Медведев (Россия, 15)

Court 14. 1-й запуск (3:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 119-19.

Прогноз букмекеров: 4.75 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в трёх сетах.



Кристина Плишкова (Чехия) — Анна Блинкова (Россия)

Court 14. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0/0-1 (Линц-кв-2018).

Рейтинг: 101-96.

Прогноз букмекеров: 2.05 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Блинковой в трёх сетах.

Court 15



Чжу Линь (Китай, Q) — Маргарита Гаспарян (Россия)

Court 15. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 118-91.

Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.75.

Прогноз «Чемпионата»: победа Гаспарян в трёх сетах.



Court 19



Люка Пуи (Франция, 28) — Михаил Кукушкин (Казахстан)

Court 19. 3-й запуск (около 6:30).

Личные встречи: 3-0 (Рим, US Open-2016, US Open-2017).

Рейтинг: 30-56

Прогноз букмекеров: 1.50 – 2.55.

Прогноз «Чемпионата»: победа Пуи в четырёх сетах.



Court 20



Мона Бартель (Германия) — Анастасия Севастова (Латвия, 13)

Court 20. 2-й запуск (около 5:00).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 76-12.

Прогноз букмекеров: 4.70 – 1.18.

Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в двух сетах.



Виктория Кужмова (Словакия) — Катерина Козлова (Украина)

Court 20. 4-й запуск (около 8:30).

Личные встречи: 0-0.

Рейтинг: 48-94.

Прогноз букмекеров: 1.35 – 3.15.

Прогноз «Чемпионата»: победа Козловой в трёх сетах.