Кар. Плишкова и Севастова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв в трёх сетах американку Мэдисон Брэнгл – 4:6, 6:1, 6:0.

За право выйти в 1/8 финала Australian Open Плишкова сразится с представительницей Италии Камилой Джорджи (27).

В другой встрече латвийская теннисистка Анастасия Севастова (13) также в трёх сетах сломила сопротивление канадки Бьянки Андрееску (Q) – 6:3, 3:6, 6:2. В следующем раунде латвийка встретится с китаянкой Ван Цян (21).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.