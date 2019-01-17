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Кар. Плишкова и Севастова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии

Кар. Плишкова и Севастова вышли в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Теннис / Australian Open 2019

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на Открытом чемпионате Австралии под седьмым номером, вышла в третий круг соревнований, обыграв в трёх сетах американку Мэдисон Брэнгл – 4:6, 6:1, 6:0.

За право выйти в 1/8 финала Australian Open Плишкова сразится с представительницей Италии Камилой Джорджи (27).

В другой встрече латвийская теннисистка Анастасия Севастова (13) также в трёх сетах сломила сопротивление канадки Бьянки Андрееску (Q) – 6:3, 3:6, 6:2. В следующем раунде латвийка встретится с китаянкой Ван Цян (21).

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила румынку Симону Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

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17 января 2019 года, четверг. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мэдисон Бренгл
Мэдисон Бренгл
88
США
6:4
1:6
0:6
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
8
Чехия
17 января 2019 года, четверг. 03:10 МСК
Australian Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Бьянка Андрееску
Бьянка Андрееску
106
Канада
3:6
6:3
2:6
Анастасия Севастова
Анастасия Севастова
12
Латвия
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