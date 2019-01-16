Серена vs Бушар. Чья форма лучше. Матчи 4-го дня Australian Open-2019

В четверг, 17 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», должны завершиться поединки второго круга. В этот день пройдут 32 матча в верхних половинах сеток у мужчин и у женщин (по 16 в каждом разряде). В числе прочих на корты выйдут представители топ-10 посева – Симона Халеп (1), Новак Джокович (1), Александр Зверев (4), Наоми Осака (4), Элина Свитолина (6), Каролина Плишкова (7), Доминик Тим (7) и Кей Нисикори (8). Также в четверг сыграют пять представителей России – Даниил Медведев (15), Евгений Донской, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева (Q). Матчем дня должно стать противостояние Эжени Бушар и Серены Уильямс (16). Предлагаем вашему вниманию расписание 18 самых интересных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.
Australian Open. День 4-й. 17 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск)
Rod Laver Arena
Виктория Кужмова (Словакия) — Элина Свитолина (Украина, 6)
Rod Laver Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-1 («Ролан Гаррос»-2018).
Рейтинг: 48-7.
Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Свитолиной в двух сетах.
Стэн Вавринка (Швейцария) — Милош Раонич (Канада, 16)
Rod Laver Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 4-2 (Цинциннати-2012, Шанхай-2013, Монте-Карло-2014, Роттердам-2015 – Australian Open-2016, US Open-2018).
Рейтинг: 59-17.
Прогноз букмекеров: 3.70 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Раонича в пяти сетах.
Симона Халеп (Румыния, 1) — Софья Кенин (США)
Rod Laver Arena. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 1-37.
Прогноз букмекеров: 1.40 – 3.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Халеп в трёх сетах.
Эжени Бушар (Канада) — Серена Уильямс (США, 16)
Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 0-2/1-2 (Кубок Хопмана-2015 – Цинциннати-2013, WTA Finals-2014).
Рейтинг: 79-16.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Уильямс в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Новак Джокович (Сербия, 1) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция, WC)
Rod Laver Arena. 5-й запуск (около 12:30).
Личные встречи: 16-6 (Australian Open-2008, Майами-2009, Уимблдон, Монреаль-2011, Рим, «Ролан Гаррос», Олимпиада, Пекин, ATP World Tour Finals-2012, Индиан-Уэллс, Шанхай-2013, «Ролан Гаррос», Уимблдон-2014, Шанхай-2015, Индиан-Уэллс, US Open-2016 – Бангкок, Париж, Tennis Masters Cup-2008, Марсель-2009, Australian Open-2010, Париж-2011 (отказ), Торонто-2014).
Рейтинг: 1-177.
Прогноз букмекеров: 1.06 – 8.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Джоковича в трёх сетах.
Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
Иво Карлович (Хорватия) — Кей Нисикори (Япония, 8)
Margaret Court Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 2-2 (Кубок Дэвиса-2012, Делрей-Бич-2013 – Мемфис-2014, US Open-2016).
Рейтинг: 69-9.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.14.
Прогноз «Чемпионата»: победа Нисикори в четырёх сетах.
Наоми Осака (Япония, 4) — Тамара Зиданшек (Словения)
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 5:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 4-78.
Прогноз букмекеров: 1.10 – 6.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в двух сетах.
Александр Зверев (Германия, 4) — Жереми Шарди (Франция)
Margaret Court Arena. 4-й запуск (не ранее 11:00).
Личные встречи: 2-1 (Монпелье, Мюнхен-2017 – Куала-Лумпур-2015).
Рейтинг: 4-36.
Прогноз букмекеров: 1.12 – 6.00.
Прогноз «Чемпионата»: победа Зверева в четырёх сетах.
Melbourne Arena
Мэдисон Бренгл (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 7)
Melbourne Arena. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-2 (Линц-2014, Майами-2017).
Рейтинг: 88-8.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Плишковой в трёх сетах.
Анастасия Потапова (Россия) — Мэдисон Кис (США, 17)
Melbourne Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 89-17.
Прогноз букмекеров: 3.80 – 1.25.
Прогноз «Чемпионата»: победа Потаповой в трёх сетах.
Алексей Попырин (Австралия, WC) — Доминик Тим (Австрия, 7)
Melbourne Arena. 4-й запуск (не ранее 10:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 149-8.
Прогноз букмекеров: 5.75 – 1.12.
Прогноз «Чемпионата»: победа Тима в четырёх сетах.
1573 Arena
Элисе Мертенс (Бельгия, 12) — Маргарита Гаспарян (Россия)
1573 Arena. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 14-91.
Прогноз букмекеров: 1.25 – 3.70.
Прогноз «Чемпионата»: победа Мертенс в трёх сетах.
Court 3
Бьянка Андрееску (Канада, Q) — Анастасия Севастова (Латвия, 13)
Court 3. 1-й запуск (3:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 106-12.
Прогноз букмекеров: 2.85 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Севастовой в трёх сетах.
Карла Суарес-Наварро (Испания, 23) — Даяна Ястремская (Украина)
Court 3. 4-й запуск (около 10:00).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 23-57.
Прогноз букмекеров: 2.35 – 1.60.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ястремской в трёх сетах.
Court 8
Райан Харрисон (США) — Даниил Медведев (Россия, 15)
Court 8. 3-й запуск (около 6:30).
Личные встречи: 0-1/1-1 (Илкли-ч-2016 – Уинстон-Сэйлем-2018).
Рейтинг: 81-16.
Прогноз букмекеров: 4.85 – 1.16.
Прогноз «Чемпионата»: победа Медведева в четырёх сетах.
Court 13
Илья Ивашко (Беларусь) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 23)
Court 13. 2-й запуск (не ранее 4:30).
Личные встречи: 0-1 (US Open-2016).
Рейтинг: 94-24.
Прогноз букмекеров: 2.50 – 1.50.
Прогноз «Чемпионата»: победа Ивашко в пяти сетах.
Court 20
Тимя Бачински (Швейцария, SR) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q)
Court 20. 2-й запуск (около 4:30).
Личные встречи: 0-0.
Рейтинг: 145-134.
Прогноз букмекеров: 1.45 – 2.65.
Прогноз «Чемпионата»: победа Вихлянцевой в трёх сетах.
Евгений Донской (Россия) — Филип Краинович (Сербия)
Court 20. 3-й запуск (около 6:00).
Личные встречи: 0-3/1-3 («Ролан Гаррос»-юн-2008 – Белград-2010, Дубай, Москва-2018).
Рейтинг: 95-92.
Прогноз букмекеров: 2.95 – 1.40.
Прогноз «Чемпионата»: победа Донского в пяти сетах.