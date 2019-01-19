Халеп обыграла Винус Уильямс и встретится с Сереной в 4-м круге Australian Open

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп (1) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв американку Винус Уильямс — 6:2, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. На счету Халеп 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10. 38-летняя американка отметилась 5 эйсами, 4 двойными ошибками и 1 брейком.
За право выйти в четвертьфинал Симона поспорит с Сереной Уильямс, ранее обыгравшей украинку Даяну Ястремскую.
Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.
Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.
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Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.
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Лидеры мирового рейтинга Халеп и Джокович, а также Зверев, Осака, Свитолина, сёстры Уильямс и россиянин Медведев сыграют в субботу на АО.