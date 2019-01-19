Халеп обыграла Винус Уильямс и встретится с Сереной в 4-м круге Australian Open

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп (1) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв американку Винус Уильямс — 6:2, 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. На счету Халеп 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10. 38-летняя американка отметилась 5 эйсами, 4 двойными ошибками и 1 брейком.



За право выйти в четвертьфинал Симона поспорит с Сереной Уильямс, ранее обыгравшей украинку Даяну Ястремскую.



Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.



Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.