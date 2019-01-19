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Халеп обыграла Винус Уильямс и встретится с Сереной в 4-м круге Australian Open

Халеп обыграла Винус Уильямс и встретится с Сереной в 4-м круге Australian Open
Теннис / Australian Open 2019

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп (1) вышла в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, в двух партиях обыграв американку Винус Уильямс — 6:2, 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час 18 минут. На счету Халеп 2 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 5 брейк-пойнтов из 10. 38-летняя американка отметилась 5 эйсами, 4 двойными ошибками и 1 брейком.

За право выйти в четвертьфинал Симона поспорит с Сереной Уильямс, ранее обыгравшей украинку Даяну Ястремскую.

Действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии является датчанка Каролина Возняцки. В прошлогоднем финале она победила Халеп со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4.

Соревнования в женском одиночном разряде на Australian Open завершатся 26 января.

19 января 2019 года, суббота. 11:15 МСК
Australian Open (ж). 3-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
Симона Халеп
1
Румыния
6:2
6:3
 
Винус Уильямс
Винус Уильямс
36
США
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