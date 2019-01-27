Дэвенпорт: Джокович и Надаль наверняка сыграют пять сетов

Бывшая первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт рассказала, чего ждёт от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сербский теннисист Новак Джокович сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча начнётся сегодня, 27 января, в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

«В межсезонье Надаль работал над подачей. Он перебрасывает мяч на другую половину намного быстрее, что позволяет ему идти в атаку со второго или третьего удара. Но так сыграть с Новаком будет очень сложно.

Думаю, наверняка мы увидим пять сетов. Оба теннисиста играют блестяще и больше всего на свете хотят победить. Если Джокович выиграет, то оформит очередной карьерный «Большой шлем». Новак всегда играет с огнём. Его выступление в финалах — это фантастика", — цитирует Дэвенпорт Tennis World USA.