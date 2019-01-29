Блинкова завершила выступления на турнире в Хуахине, Мугуруса вышла во 2-й круг

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла преодолеть первый раунд турнира в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом $ 250 тыс. 20-летняя уроженка Москвы в двух сетах проиграла китаянке Ван Яфань со счётом 7:5, 2:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 2 час 31 минуту.

Блинкова трижды подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 24 брейк-пойнтов. В активе её соперницы 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 9 брейков.

За выход в четвертьфинал Ван Яфань поспорит с соотечественницей Чжан Шуай, которая на старте соревнований разгромила представительницу Таиланда Луксику Кумкхум — 6:2, 6:1.

Турнир в Хуахине завершится 3 февраля.

Хуахин. Женщины. Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) — Сабина Лисицки (Германия) — 6:3, 6:4.