Мугуруса: Лисицки — финалистка турнира «Большого шлема». Она играет очень мощно

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира в Хуахине (Таиланд). На старте соревнований уроженка Каракаса, посеянная под первым номером, победила немку Сабину Лисицки со счётом 6:3, 6:4.

«Это был очень трудный матч первого круга. Лисицки — финалистка турнира „Большого шлема“. Она играет очень мощно, скорость её подач высока. Я рада, что смогла победить», — приводит слова Мугурусы официальный сайт WTA-тура.

За выход в четвертьфинал соревнований Гарбинье поспорит с ещё одной представительницей Германии Моной Бартель.

«Кажется, мы встречались уже давно. Знаю, что она также выполняет отличные удары. Меня ждёт ещё один непростой поединок», — сказала Мугуруса.